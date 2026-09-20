Zanger John West getrouwd met partner Marina

John West is zondag getrouwd met zijn partner Marina. De zanger en zijn geliefde gaven elkaar het jawoord in Delft.

"Ik ben heel blij dat we eindelijk getrouwd zijn", zegt John West voor de camera bij RTL Boulevard. "We zijn al dertien jaar samen en dertien jaar geleden was ik een nobody. We hebben de afgelopen jaren de liefde samen gedeeld en mijn carrière is heel erg gegroeid en dat hebben we samen gedaan."

West vroeg Marina in maart 2024 ten huwelijk. De zanger is onder meer bekend van de nummers Jouw Blik en Lekkerding.