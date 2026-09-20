NTR werkt aan Het Sinterklaasjournaal EXTRA voor NPO Start

De NTR werkt naast Het Sinterklaasjournaal aan een nieuwe Sinterklaasserie voor NPO Start. De serie krijgt de titel Het Sinterklaasjournaal EXTRA, laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten na berichtgeving van kijkcijferanalist Tina Nijkamp.

Wanneer Het Sinterklaasjournaal EXTRA te zien is en wat er precies in de serie gebeurt, wordt later bekendgemaakt.

Eerder werd bekend dat ook RTL dit jaar met een nieuw dagelijks programma rond Sinterklaas en zijn pieten komt. Pietentijd is vanaf 9 november dagelijks om 18.10 uur te zien op RTL 4 en Videoland. De uitzending begint daarmee direct na Het Sinterklaasjournaal, dat om 18.00 uur wordt uitgezonden.