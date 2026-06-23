Zanger John West viert 20-jarig jubileum in Ahoy

John West viert op zaterdag 19 december in Rotterdam Ahoy dat hij twintig jaar in het vak zit. De Nederlandse zanger geeft die dag zijn grootste show ooit.

West brengt tijdens de show zijn grootste hits ten gehore, zoals Jouw Blik en Lekkerding. Gastoptredens zijn er in ieder geval van Lange Frans, AFROBROS, Billy Dans, Jeffrey Heesen, The Basily Gipsy Band en Mike Peterson.

West (38) maakte het nieuws over zijn jubileumshow bekend op zijn verjaardag. Kaarten voor de jubileumshow van West zijn vanaf maandag te koop.