Edsilia Rombley ook bij jubileumavond Re-Play

Edsilia Rombley maakt in oktober haar opwachting bij de jubileumshow van Re-Play. Dat heeft de groep dinsdag bekendgemaakt. "Nog een prachtige stem die onze jubileumavond extra bijzonder maakt", schrijft Re-Play bij een video op Instagram.

Rombley en de mannen van Re-Play kennen elkaar al lange tijd. In 2017 brachten zij gezamenlijk het nummer Wat Je Doet Met Mij uit.

Tijdens de jubileumshow op 9 oktober blikt Re-Play samen met bevriende artiesten terug op hoogtepunten uit hun carrière. Eerder was al bekend dat Gordon en Trijntje Oosterhuis het podium betreden tijdens de show Vrienden voor het Leven: 30 jaar Re-Play in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.