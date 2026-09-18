Zanger Lenny Kravitz krijgt als tweede man eigen Ken-pop

Barbiemaker Mattel heeft een Ken-pop ontwikkeld die eruitziet als Lenny Kravitz. De muzikant is, na basketballer LeBron James in 2025, de tweede man ooit die is toegevoegd aan de zogeheten Kenbassadors-collectie. De 62-jarige zanger zegt tegen PEOPLE dat hij het "zo cool" vindt dat hij een eigen pop heeft.

Ken is de mannelijke tegenhanger van Barbie. Kravitz zegt dat hij vroeger met zijn neefjes altijd Barbie- en Ken-poppen had. "Het zet je aan het denken: toen ik een kind was, had ik ooit verwacht dat ik mijn eigen figuur zou hebben? Nee", aldus Kravitz.

De Ken-pop van de 62-jarige artiest, bekend van onder andere It Ain't Over 'Til It's Over, is gekleed als Kravitz tijdens zijn recente Blue Electric Light Tour. De Amerikaanse zanger prijst de vele details in de pop, "tot de tattoo van mijn moeder op mijn onderarm aan toe".