Koploper Heracles Almelo lijdt bij Almere City eerste nederlaag

ALMERE (ANP) - Heracles Almelo is in de eerste divisie niet langer zonder puntenverlies. De Overijsselse club ging in de slotfase met 1-0 onderuit bij Almere City FC. De Belg Martin Wasinski maakte in de 80e minuut het doelpunt.

Heracles blijft met 18 punten uit zeven wedstrijden de koploper. Nummer 2 Almere City heeft 16 punten. VVV-Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg daarmee naar de derde plaats, met 15 punten. De Marokkaan Nassim Ait Mouhou scoorde twee keer voor VVV.

MVV Maastricht, dat goed aan het seizoen was begonnen, ging hard onderuit bij RKC Waalwijk. Het elftal van trainer Andries Jonker verloor met 6-1. Vorige week vrijdag verloor MVV al met ruime cijfers (0-4) van Almere City FC. RKC Waalwijk passeerde MVV op de ranglijst en is nu vierde. MVV is afgezakt naar de vijfde plek.

Volendam

Het vorig seizoen uit de Eredivisie gedegradeerde FC Volendam leed alweer de vierde nederlaag van het seizoen, bij Jong AZ: 4-1. Volendam staat nu twaalfde.

TOP Oss deed de laatste plaats over aan FC Dordrecht. Het onderlinge duel eindigde in 3-0 voor de Brabanders, die nu 6 punten hebben. FC Dordrecht sluit de rij nu met 4 punten.