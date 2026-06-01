De Amerikaanse r&b-zanger Peabo Bryson is opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Dat heeft een woordvoerder van de 75-jarige artiest gemeld in een verklaring aan Variety.

Volgens de verklaring is de tweevoudig Grammy-winnaar momenteel onder medische behandeling. "De gedachten, gebeden en liefde van vrienden en fans zijn van harte welkom en worden zeer gewaardeerd", laat de familie van de zanger weten.

Bryson scoorde wereldwijde hits met de Disney-duetten A Whole New World uit de film Aladdin en Beauty and the Beast uit de gelijknamige Disneyfilm. Ook behaalde hij succes met de nummers Tonight, I Celebrate My Love, You're Looking Like Love to Me en As Long as There's Christmas.