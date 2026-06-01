DE MEERN (ANP) - Nederlanders hebben de afgelopen maand iets minder hypotheken aangevraagd, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Ondanks de afname was het op maart na de drukste maand van het jaar tot nu toe. Toen haalden veel mensen hun hypotheekaanvraag naar voren, omdat ze er rekening mee hielden dat de hypotheekrentes zouden stijgen door geopolitieke onrust.

In mei dienden mensen ongeveer 47.750 hypotheekaanvragen in, 3 procent minder dan in mei vorig jaar. Zo goed als alle hypotheekaanvragen in Nederland verlopen volgens HDN via zijn netwerk.

Ruim zes op de tien aanvragen waren in mei voor het kopen van een woning. In totaal deden huizenkopers 29.750 aanvragen, ongeveer hetzelfde aantal als een jaar eerder. De rest verhoogde bijvoorbeeld een bestaande lening.

Het aandeel starters is vorige maand afgenomen tot iets minder dan de helft van alle aanvragen voor de aankoop van een huis. In mei 2025 kwam nog bijna 54 procent van de aanvragen van deze groep.