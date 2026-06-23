Zanger The Killers komt na ruim tien jaar met nieuw soloalbum

Brandon Flowers brengt dit jaar voor het eerst sinds 2015 een soloalbum uit. De zanger en toetsenist van rockband The Killers maakte dinsdag bekend dat zijn nieuwste werk Thrasher op 21 augustus uitkomt.

Thrasher is het derde soloalbum van Flowers. De artiest omschrijft het nieuwe album als country-western. De eerste single van de plaat, Plans, verschijnt op vrijdag.

De 45-jarige Flowers is al sinds 2001 zanger van The Killers. Met die formatie scoorde hij in het verleden hits als Somebody Told Me, Human en Mr. Brightside.