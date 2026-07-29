Zangeres Angèle rouwt om overleden dj Kavinsky

De Belgische zangeres Angèle vindt het "enorm verdrietig" dat de Franse dj Kavinsky is overleden. Op Instagram deelt de zangeres foto's van haar en de dj. "Bedankt dat ik dit onvergetelijke moment op het podium met je mocht beleven", aldus Angèle. "En voor het hele avontuur dat daarop volgde."

In 2024 trad Angèle samen met Kavinsky op tijdens de sluiting van de Olympische Spelen in Parijs. Onder begeleiding van de band Phoenix voerden ze het nummer Nightcall uit.

De 50-jarige Kavinsky werd dinsdagavond dood aangetroffen in zijn huis. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.