Visma-Lease a Bike verdedigt Tourtitel met Nederlandse rensters

LAUSANNE (ANP) - Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot krijgt een Nederlands getinte ploeg mee in haar poging om voor het tweede jaar op rij namens Visma-Lease a Bike de Tour de France Femmes te winnen. De Française heeft behalve landgenote Marion Bunel vijf Nederlandse ploeggenoten naast zich bij de Tourstart in het Zwitserse Lausanne zaterdag. Dat zijn Marianne Vos, Lieke Nooijen, Daniek Hengeveld, Femke de Vries en Sarah van Dam.

Ferrand-Prévot won de Tour vorig jaar voor Demi Vollering en de Poolse Kasia Niewiadoma. Voor de Franse wielrenster was het haar eerste seizoen op de weg in lange tijd nadat ze zich in de voorgaande jaren had toegelegd op het mountainbiken.

Een goed klassement met de Franse kopvrouw is volgens teammanager Rutger Tijssen het doel. "Daarvoor hebben we de andere zes rensters hard nodig. Femke is haar laatste secondant in de bergen, Sarah zit daar net voor, Marianne fungeert als wegkapitein, terwijl Lieke en Daniek zich richten op het positioneren. Marion zal Pauline in het hooggebergte zo lang mogelijk proberen te ondersteunen."

"Zware Tour"

De Tour de France Femmes kent negen ritten met een finish op de Mont Ventoux in de zevende etappe. "Het wordt een heel zware Tour, zeker in combinatie met de warmte", kijkt Tijssen vooruit. "Het is een parcours waarin alles zit: een tijdrit, enkele 'punchy' etappes, een etappe die doet denken aan Luik-Bastenaken-Luik en een aankomst op de Mont Ventoux. Ik zou niet meteen zeggen dat de rit naar de Ventoux allesbepalend is, maar we verwachten wel dat daar grote verschillen worden gemaakt."

Ferrand-Prévot zegt alles te hebben gedaan om in een zo goed mogelijke vorm te zijn. "Als titelverdedigster aan de Tour beginnen is heel bijzonder en iets waar ik enorm trots op ben", laat ze via de ploeg weten. "We hebben keihard getraind, maar ook veel gelachen. Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd iedereen is."