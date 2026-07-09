Zangeres Bonnie Tyler is woensdagavond op 75-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en team bekendgemaakt in een verklaring op haar website. Tyler lag onlangs lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres overleed in een ziekenhuis in Portugal.

Bonnie Tyler brak door in de jaren tachtig met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van nummers als It's a Heartache en Holding Out for a Hero, van de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden, met het nummer Believe In Me, waarmee ze op de negentiende plaats eindigde.

"Met groot verdriet moeten Bonnie's familie en team mededelen dat ze gisteravond onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld", luidt de verklaring op de website van de zangeres. "We zullen binnenkort een nadere verklaring afgeven, maar vragen voorlopig om privacy om deze tragedie te verwerken."

Het management van de zangeres maakte op 15 juni bekend dat Tyler na haar opname eind april was ontwaakt uit haar coma. "Haar artsen hebben er vertrouwen in dat ze volledig zal herstellen, maar dit zal tijd kosten", liet haar woordvoerder destijds weten aan de Duitse krant Bild. Ook liet haar team toen weten te hopen dat haar geplande optredens door konden gaan. Voor haar aankomende tournee zou Tyler het podium betreden in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Turkije en Roemenië.