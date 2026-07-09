De Britse tennisser Arthur Fery vond het erg speciaal om op Wimbledon te spelen terwijl koningin Camilla toekeek. Dat zei de tennisser na de gewonnen wedstrijd tegen de Italiaan Flavio Cobolli, waarmee hij de halve finale van het grandslamtoernooi bereikte.

De Brit, die met een wildcard tot het toernooi werd toegelaten, noemde het "een eer" om voor Camilla te spelen en haar te ontmoeten. Ook zei hij dat ze "erg lieve woorden" voor hem over had. "De koningin wachtte na het einde van de wedstrijd op me en feliciteerde me. Ik vertelde dat het een eer was om voor haar te spelen en ze zei 'gefeliciteerd, ga zo door'."

Fery neemt het in de halve finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. Mocht hij winnen, dan speelt hij op zijn verjaardag de finale van het grastoernooi.