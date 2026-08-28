Zangeres Céline Dion aangekomen in Parijs voor concertreeks

Céline Dion is vrijdag aangekomen in Parijs, twee weken voordat haar concertreeks in de Franse hoofdstad begint. Vlak bij de Champs-Élysées werd de Canadese zangeres opgewacht door een groep fans, meldt persbureau AFP.

"Ik heb me vanaf dag één altijd gesteund gevoeld", zei Dion tegen de Franse zender BFMTV. Voor de zangeres voelt Parijs als een "tweede thuis". "Ik waardeer het dat jullie hier zijn, heel erg bedankt", zei ze tegen haar fans.

De 58-jarige Dion geeft vanaf 12 september een reeks uitverkochte concerten in Parijs. Het worden haar eerste volledige concerten sinds 2020. Wel maakte ze in 2024 eenmalig haar comeback tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanwege de grote vraag naar de shows zijn inmiddels ook extra concerten in mei 2027 aangekondigd in de Parijse La Défense Arena.

De zangeres maakte in 2022 bekend dat ze aan het stiff-personsyndroom lijdt, een zeldzame auto-immuunziekte die gepaard gaat met onder meer stijfheid in het lichaam en pijnlijke spierspasmen. Ze trad daardoor jarenlang vrijwel niet op.