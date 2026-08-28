Dolly Parton debuteert postuum met Jolene in Nederlandse hitlijst

Dolly Parton staat deze week postuum met haar nummer Jolene voor het eerst in de Nederlandse Single Top 100. Het liedje uit 1973 debuteert vrijdag, een paar dagen na het overlijden van de Amerikaanse countryzangeres, in de hitlijst op plek 36. Twee andere nummers van de 80-jarige Parton keren terug in de lijst van samensteller GfK.

Jolene is ook de hoogste notering van Parton in de hitlijst van deze week. Op plek 49 staat haar duet Islands In The Stream, dat ze in 1983 uitbracht met Kenny Rogers. Dat nummer stond in het jaar van uitgave voor het laatst in de hitlijst en piekte toen op plek 5. Partons nummer 9 To 5 uit 1980 keert ook terug in de lijst op plek 56. Dat lied stond in 1981 voor het laatst in de Single Top 100.

Bovenin de hitlijst neemt Rutger van Barneveld met zijn nummer Zwoele Zomernachten de koppositie weer over van Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Dat nummer zakt twee plekken, waardoor Pilé van Mauvais djo de nieuwe nummer twee is. Op de vierde plek is Alleen Jij van Milolaathetlukken de hoogste nieuwe binnenkomer. Roxy Dekker komt met Bare Minimum en Wauw nieuw binnen op respectievelijk plaats elf en zestien.

Single Top 100 week 35

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

2. (3) Mauvais djo - Pilé

3. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

4. (-) Milolaathetlukken - Alleen Jij

5. (5) Justen de Wildt - Cheerio

6. (5) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

7. (15) Roxy Dekker - Superstar

8. (12) KM - BLIJF RUSTIG

9. (6) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

10. (9) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR