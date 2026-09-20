Zangeres Krystl voor het eerst moeder geworden

Krystl Pullens is moeder geworden van haar eerste kind. De 43-jarige zangeres en haar partner Obbe Tiddens hebben een dochter gekregen, maakt Pullens zondag bekend op Instagram.

"Ze is er!! Onze dochter Leira Ann Tiddens", schrijft Pullens bij een reeks foto's. Leira werd volgens de zangeres op 15 september precies om middernacht geboren. "Wat een bijzonder bundeltje geluk ben jij", aldus Pullens. "Zin in alle avonturen die we samen gaan beleven."

Pullens werd in 2010 verkozen tot 3FM Serious Talent, daarna won ze de 3FM Award voor beste nieuwkomer. Ze bracht dit jaar het Nederlandstalige album Wandel Naar Mezelf uit.