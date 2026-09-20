Evenepoel eerste renner met vier wereldtitels tijdrijden op rij

MONTREAL (ANP) - Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische olympisch kampioen maakte in het Canadese Montreal zijn favorietenrol waar en rekende overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn vier jaar jongere rivaal. De Franse revelatie Paul Seixas werd derde.

Daan Hoole ging voor een plek in de top 10 en eindigde als negende, op zo'n 50 seconden van het brons van Seixas. Hoole (27) was de enige Nederlandse afgevaardigde in de tijdrit. Nederlands kampioen Huub Artz ontbrak door zijn val in de Renewi Tour een maand geleden.

Evenepoel komt met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zij behaalden hun titels echter niet vier jaar op rij.

Late valpartij

Vooraf werd gerekend op een tweestrijd tussen specialisten Evenepoel en Ganna. Na de eerste 11 kilometer door het volgestroomde stadscentrum en langs de oever van rivier Saint Lawrence was de Belg de snelste van allemaal, met een voorsprong van 9 seconden op de Zweed Jakob Söderqvist. Ganna noteerde toen slechts de tiende tussentijd.

Halverwege de tijdrit, na onder meer het stuk over het Formule 1-circuit Gilles Villeneuve, lag Evenepoel ruim een halve minuut voor op Söderqvist, Ganna en Seixas. Bij het derde tussenpunt was de Belg verder uitgelopen. In de laatste 500 oplopende meters hield hij onder luid gejuich zijn grote voorsprong vast. Hij vierde zijn nieuwe succes met vier vingers in de lucht. De 23-jarige Söderqvist verspeelde zijn kans op de derde plaats door een late valpartij.

Vorig jaar in Rwanda won Evenepoel de tijdrit overtuigend, met een verschil van meer dan een minuut op de als tweede geëindigde Australiër Jay Vine. Tadej Pogačar, de nummer 4 van vorig jaar, ontbreekt in Montreal door zijn val in de Vuelta.