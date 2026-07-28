Zangeres Madison Beer en Justin Herbert zijn verloofd

De Amerikaanse zangeres Madison Beer en American footballspeler Justin Herbert zijn verloofd. Het stel maakte het nieuws dinsdag bekend via Instagram met een reeks foto's van het huwelijksaanzoek.

"Ontmoet mijn verloofde", schrijft het stel bij de beelden. Op de foto's is te zien hoe Herbert Beer ten huwelijk vraagt. Ook is te zien hoe het stel elkaar omhelst en kust.

De 27-jarige Beer, bekend van nummers als Reckless en make you mine, en de 28-jarige Herbert werden volgens Amerikaanse media vorig jaar voor het eerst samen in het openbaar gezien.