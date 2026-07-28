Reisadvies Spanje naar geel om natuurbranden

DEN HAAG (ANP) - Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het mogelijk is om naar Spanje te reizen, "maar bekijk voorafgaand en tijdens uw reis of uw bestemming getroffen is".

"De natuurbranden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en verstoringen van het verkeer en andere voorzieningen. Ook kunnen lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren", vervolgt het ministerie. "De situatie kan snel veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind."

Het is belangrijk om het lokale nieuws en de weersverwachting in de gaten te houden en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, aldus het ministerie.

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei dinsdag wel dat brandweerlieden het licht aan het einde van de tunnel beginnen te zien bij het bestrijden van de natuurbranden. De branden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest.