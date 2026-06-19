Camilla noemt Royal Ascot 'vijf dagen plezier'

De Britse koningin Camilla vindt de paardenraces van Royal Ascot "vijf dagen plezier". Dat zei de vrouw van koning Charles in een gesprek met het Australische Channel 7.

Het interview werd gedeeld in een video op sociale media. De koningin kreeg de vraag wat er volgens haar voor zorgt dat Royal Ascot zo'n langstaande Britse traditie is. "Het maakt niet uit of je niet van paarden houdt of er niet veel van weet. Je komt hier om een hele goede dag te hebben", zei Camilla. "In de wereld waar we in leven is het fijn om even weg te zijn en plezier te hebben. Dat is wat Ascot doet. Ik houd ervan. Het zijn vijf dagen van plezier."

Bij de jaarlijkse paardenraces zijn doorgaans veel leden van de Britse koninklijke familie aanwezig. Onder anderen koning Charles, Camilla en prins William en zijn vrouw Catherine waren de afgelopen dagen bij het evenement, dat tot en met zaterdag duurt.