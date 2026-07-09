Senna is niet op zoek naar liefde. De 22-jarige volkszangeres vindt het prima om "lekker alleen" te zijn, vertelde ze donderdag in Shownieuws.
"Ik ben lekker alleen, ik vind het helemaal niet erg", aldus de uit Helmond afkomstige Senna, bekend van het liedje Kleine Vogel. "Als het komt, dan komt het vanzelf wel. Ik ga daar niet naar op zoek."
De zangeres vindt het ook best lastig als mannen op haar afstappen. "Want waarom wil iemand iets van je en waarom wil iemand met je zijn? Is het omdat je Senna bent of om wie je bent?"