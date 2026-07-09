Nieuwe versie van Free Willy in de maak

Warner Bros. en AGBO werken aan een nieuwe versie van Free Willy. Dat meldt The Hollywood Reporter. Mary-Margaret Kunze en Jade Halley Bartlett schrijven de herinterpretatie van de film over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium.

Na het succesvolle eerste deel uit 1993 volgden nog een tweede en een derde film over hoofdpersoon Jesse en orka Willy. Scenarioschrijver Kunze was eerder creative executive bij Marvel Television en werkte recent aan Netflix-serie The Boroughs. Bartlett maakte haar speelfilmdebuut met de Lionsgate-film Miller's Girl.

In 2010 verscheen ook al de film Free Willy: Escape from Pirate's Cove van Will Geiger. De film had buiten de naam geen verband met de trilogie uit de jaren negentig.