Zangeres SZA hekelt gebruik van muziek voor AI-training

SZA wil niet dat muziek van haar gebruikt wordt om AI-modellen te trainen. "Als je een muzikant bent en je steunt deze walgelijke troep? Dan ben je verwerpelijk", schrijft de 37-jarige zangeres op Instagram.

"Ik heb het net gecheckt en AI-muziek is getraind op 238 van mijn nummers", schrijft SZA. "Ik weet zeker dat er ook niet uitgebracht materiaal bij zit. Er is NIETS dat je ooit tegen me kunt zeggen om dit goed te praten."

Het is niet de eerste keer dat SZA zich kritisch uitlaat over AI. Vorig jaar wees ze onder meer op de grote hoeveelheid energie en de vervuiling die volgens haar gepaard gaan met het draaiende houden van AI-systemen.