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Gesprekken tussen VS en Iran in Zwitserland begonnen

21 jun , 14:00Buitenland
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ANP
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LUZERN (ANP/AFP) - De gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten in Zwitserland zijn begonnen, melden Iraanse staatsmedia. De twee landen zouden samen met bemiddelaar Qatar om tafel zijn gegaan om te praten over onder meer de situatie in Libanon en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden.
Qatar heeft het begin van de gesprekken bevestigd, bericht Al Jazeera. Volgens dat land focussen de gesprekken op de uitvoering van de afspraken uit het zogenoemde memorandum van overeenstemming. Iran en de VS sloten die deal vorige week en onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal.
Namens de VS is vicepresident JD Vance naar Zwitserland afgereisd. De Iraanse delegatie bestaat uit onder meer parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf.
In de deal tussen Iran en de VS is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die aanvallen niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran zaterdag aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten.

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