Zangeres Tyla treedt in oktober op in AFAS Live

Zangeres Tyla geeft op 13 oktober een concert in AFAS Live in Amsterdam, zo heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt. Het optreden maakt onderdeel uit van haar THE A*POP WORLD TOUR.

De tour staat in het teken van Tyla's tweede studioalbum A*POP, dat vrijdag uitkwam. De Zuid-Afrikaanse zangeres geeft ook concerten in onder meer Parijs, Londen, Brussel en Stockholm.

De 24-jarige Tyla brak wereldwijd door met haar hit Water waarmee ze in 2024 een Grammy won voor Best African Music Performance. De zangeres won in 2026 haar tweede Grammy in dezelfde categorie met het nummer Push 2 Start.