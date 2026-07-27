Film over tournee Wham! in China paar dagen in Nederland te zien

De concertfilm WHAM! 10 Days in China is de komende week een aantal dagen in de Nederlandse bioscopen te zien. De film met unieke beelden van de twee Chinese concerten van George Michael en Andrew Ridgeley in 1985 in het communistische land wordt dinsdag wereldwijd gelanceerd.

In zalen van Pathé en in de Melkweg in Amsterdam worden dinsdag, woensdag en donderdag meerdere vertoningen georganiseerd. De viewings vallen samen met de viering van de WorldPride in Amsterdam.

De groep Wham! trad in april 1985 op in Beijing en Guangzhou en schreef daarmee geschiedenis als eerste westerse band die optrad in China. Voor de film WHAM! 10 Days in China had regisseur Mike Christie toegang tot unieke beelden van de concerten die uitgebreid zijn opgepoetst en nu voor het eerst voor het grote publiek te zien zijn.

De beelden werden in 1985 gemaakt door regisseur Lindsay Anderson, die er ook een documentaire van maakte die in 1986 in première ging. Maar omdat de mannen van Wham! niet tevreden waren met het eindresultaat, kreeg Anderson geen toestemming om de film verder te vertonen.