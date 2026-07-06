Zendaya had zo veel last van de kou op de eerste opnamedag van de aankomende film The Odyssey dat ze haar tekst niet goed kon uitspreken. De Amerikaanse actrice had geen warme kleren aan op de set in IJsland, vertelt ze in de podcast Happy Sad Confused. "Mijn mond was bevroren. Er kwam niks uit."

De 29-jarige actrice heeft veel bewondering voor haar co-sterren in de film en was daarom erg zenuwachtig voor de opnames, legt ze uit. "Ik wilde mijn tekst echt tot in de puntjes beheersen. Ik maakte mezelf daardoor een beetje gek."

The Odyssey gaat over de Griekse held Odysseus (Matt Damon), die na de Trojaanse Oorlog op de lange reis naar huis allerlei dingen meemaakt. Zendaya speelt de rol van de Griekse godin Athena. Ook haar partner Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en Lupita Nyong'o spelen in de film.