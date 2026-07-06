Prinses Margriet bezoekt zeilkamp voor kinderen met kanker

Prinses Margriet heeft maandag een bezoek gebracht aan het zeilkamp Zuiderzeevaart van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV) in Enkhuizen. De stichting, waarvan prinses Margriet beschermvrouwe is, viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.

Tijdens haar bezoek ging Margriet in de haven van het Zuiderzeemuseum in gesprek met de kinderen van het kamp en hun begeleiders. Ook woonde de prinses een fotoshoot bij, waarvoor de deelnemers werden opgemaakt. De fotoshoot behoorde tot een van de activiteiten die speciaal voor deze week zijn georganiseerd. Na afloop poseerde de prinses met alle deelnemers en begeleiders voor een groepsfoto.

De SKOV organiseert jaarlijks meerdere vakantiekampen en een familiedag voor kinderen die lijden aan kanker. Het uitgangspunt van de stichting is dat alle kinderen die mee zouden willen ook mee kunnen. Tijdens het kamp worden de deelnemers voorzien van de benodigde medische zorg.