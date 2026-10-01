Zevende editie Scrooge Live opgenomen in Drenthe

Scrooge Live wordt dit jaar opgenomen in diverse plaatsen in Drenthe, meldt Omroep MAX donderdag. Vooropnames vinden plaats in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld. De live-uitzending van het kerstevenement komt op zondag 20 december vanuit Diever.

Carrie ten Napel verzorgt de verslaggeving van de zevende editie van de show, die op NPO 1 wordt uitgezonden. Later wordt bekendgemaakt welke acteurs deel uitmaken van de cast.

Scrooge Live is gebaseerd op het beroemde kerstverhaal A Christmas Carol van Charles Dickens, dat draait om de vrekkige bankier Ebenezer Scrooge. Met het evenement wordt geld opgehaald voor Kinderhulp, dat zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen en jongeren.