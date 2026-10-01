NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennisster Emma Navarro heeft haar seizoen vroegtijdig beëindigd. De 25-jarige speelster, die op de US Open nog tot de kwartfinales reikte, heeft in een open brief op Instagram onthuld al drie jaar te worstelen met fysieke en mentale problemen.

Navarro kreeg eind 2025 de diagnose van het RED-S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam niet genoeg energie krijgt voor het dagelijks leven en fysieke inspanning. Vanaf 2023 ervoer ze al signalen, schrijft ze. "Ik kon vaak niet helder nadenken. Ik had moeite om dingen te onthouden en mijn gedachten te verwoorden. Mijn hersenen voelden traag en moe aan, net als mijn lichaam."

Ondanks al die klachten boekte ze wel resultaten op de tennisbaan. Na haar halve finale op de US Open van 2024 klom Navarro naar de achtste plaats op de wereldranglijst. Ze won dit jaar het WTA-toernooi van Straatsburg.

Inmiddels gaat het beter met haar dankzij aangepaste voeding. "Ik gebruik de rest van dit jaar om mijn medicatie en voedingsschema's te optimaliseren, zodat ik me in 2027 hopelijk weer 100 procent fit voel."