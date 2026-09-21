Zoë Livay kondigt landelijke clubtour aan

Zoë Livay trekt vanaf april volgend jaar door het land met een nieuwe clubtour. De zangeres doet onder meer Groningen, Amsterdam, Tilburg en Nijmegen aan, werd maandag bekend.

"JAAA!! Ik mag het eindelijk met jullie delen! We gaan weer op tour!! Ik kan niet wachten om met jullie te zingen en dansen! Kom je ook?", schrijft de zangeres op Instagram. Kaarten voor de shows zijn inmiddels te koop.

Livay deed in 2019 mee aan The Voice of Holland en brak in 2025 landelijk door met het nummer Ik Zing, een duet met Snelle. Ze ontvingen er dit jaar de Qmusic Top 40 Award voor Grootste Hit Nationaal voor. Dit tv-seizoen is Livay een van de deelnemers aan Beste Zangers op NPO 1.