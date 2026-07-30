Zoe Saldaña wordt geëerd op filmfestival Locarno

Zoe Saldaña ontvangt dit jaar een onderscheiding op het filmfestival van Locarno. Dat maakt de organisatie van het Zwitserse filmfestival donderdag bekend. De actrice krijgt de prijs op 10 augustus tijdens de 79e editie van Locarno.

Saldaña, bekend van haar rollen in onder andere Emilia Pérez en Lioness, neemt op het festival deel aan een speciaal gesprek met het publiek. Na afloop neemt de 48-jarige actrice de zogenoemde Special Pardo in ontvangst.

Naast Saldaña wordt ook de Italiaanse muzikant Claudio Simonetti geëerd. De toetsenist die muziek voor vele Italiaanse en Amerikaanse horrorfilms heeft gecomponeerd, ontvangt de onderscheiding voor zijn "legendarische bijdrage aan de filmmuziek", aldus de organisatie.

Het 79e filmfestival van Locarno vindt plaats van 5 tot en met 15 augustus. Onder de aanwezigen zijn naar verwachting sterren als Monica Bellucci, Isabelle Huppert en Olivia Wilde.