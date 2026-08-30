Zomergasten sluit af met alle 214 gasten uit geschiedenis

Aan het iconische VPRO-programma Zomergasten is zondag een einde gekomen. Presentatrice Janine Abbring sloot de allerlaatste uitzending af met een bedankje aan de kijker, redactie en crew en gaf vervolgens het woord aan de 214 gasten die sinds 1988 in het interviewprogramma te zien waren.

"Het laatste woord is aan alle Zomergasten die de afgelopen 39 jaar zijn aangeschoven", aldus Abbring, waarna een compilatie werd ingestart met een chronologisch overzicht van alle gasten.

De eerste was kunstkenner en televisiepresentator Pierre Janssen. In de allereerste en nu allerlaatste uitzending zei hij: "Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken. En niet om een wereld weer terug te frommelen in de geijkte waarden die we toch al hadden."

Bezuinigingen

Vorig jaar december kondigde de VPRO aan dat Zomergasten vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep "in zijn huidige vorm" stopt. Het drie uur durende interviewprogramma aan de hand van tv- en filmfragmenten was sinds 1988 op televisie. Onder anderen Freek de Jonge, Adriaan van Dis, Hanneke Groenteman en Jelle Brandt Corstius waren gedurende die jaren een van de vele presentatoren.

Abbring presenteerde Zomergasten al eens van 2017 tot 2022 en is daarmee een van de langstzittende presentatoren van Zomergasten. In de laatste uitzending was psychiater Jim van Os te gast.