Cultureel seizoen officieel geopend in regenachtig Eindhoven

Het culturele seizoen is zondagavond officieel geopend in Eindhoven. Tijdens De Musical Awards: De Kick-Off, gepresenteerd door Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg, kwam een rits musicals aan bod die komende maanden te zien zijn. Onder meer de casts van The Bodyguard, Dolly Dots - de musical en Hadestown gaven voorproefjes.

Een van de optredens werd verzorgd door de cast van CATS. De show is een van de langstlopende musicals in New York en Londen en is vanaf oktober opnieuw te zien in Nederland. Ook waren er optredens uit 40-45, de Musical en De Kleine Prins.

Tijdens de openluchtshow ging het kort regenen en stonden meerdere mensen in het publiek met paraplu's. Sissing en Weerdenburg haalden een nat pak, maar gingen desondanks door met de show.

Het is de tweede keer dat het culturele seizoen op deze manier wordt geopend. Het festival DE OPENING, waar De Musical Awards: De Kick-Off onderdeel van is, vond vorig jaar plaats in Apeldoorn en is de opvolger van de Uitmarkt.