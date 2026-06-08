Knox Jolie-Pitt, de 17-jarige zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft zijn middelbareschooldiploma behaald en enkele uren later deelgenomen aan een Muay Thai-gevecht in Los Angeles. Dat melden Amerikaanse media, waaronder People.

Knox vertelde tijdens zijn speech bij zijn diploma-uitreiking al dat hij later die avond de ring zou betreden. Zijn moeder was volgens beelden van het evenement aanwezig bij zowel de ceremonie als het gevecht om hem aan te moedigen.

Knox beoefent al langer Muay Thai, een Thaise vechtsport. Vorig jaar won hij al een wedstrijd in Los Angeles. De tiener houdt zich doorgaans buiten de schijnwerpers, ondanks de bekendheid van zijn ouders.