SwayvoTwain, de zoon van artiesten Angie Stone en D'Angelo, gaat de rol van The Notorious B.I.G. vertolken in de nieuwe biopic over Snoop Dogg. SwayvoTwain, wiens echte naam Michael D'Angelo Archer II is, heeft het nieuws op Instagram bevestigd. De biopic met de titel Snoop moet in augustus 2027 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen.

Snoop Dogg en The Notorious B.I.G. behoorden in de bekende hiphopstrijd tussen de oostkust en de westkust in de Verenigde Staten tot verschillende kampen. Snoop Dogg behoorde tot de westkust, The Notorious B.I.G. tot de oostkust. Desondanks was er sprake van onderling respect tussen de twee artiesten, die zelfs nummers met elkaar maakten. De strijd werd in 1997 beëindigd nadat The Notorious B.I.G. en collega Tupac kort na elkaar werden doodgeschoten.

Naast SwayvoTwain zijn de acteurs die de andere rollen in de biopic vervullen grotendeels bekend. Zo speelt Jonathan Daviss de hoofdrol als Snoop Dogg en worden de personages van Dr. Dre en Tupac respectievelijk vertolkt door Myles Bullock en Camron Jones.