LILLE (ANP) - Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog de spitsen van Feyenoord en AZ, hebben in de Champions League gescoord in een duel tussen hun nieuwe clubs LOSC Lille en Real Betis. Parrott won met Real Betis met 3-2 in Lille.

Ueda opende de score namens de thuisploeg in de twaalfde minuut. Parrott zette zijn ploeg in de 53e minuut op de beslissende 3-2 voorsprong. Enkele minuten later kreeg LOSC-speler Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, een rode kaart voor een elleboogstoot.

Joey Veerman heeft met zijn nieuwe club Borussia Dortmund met 3-2 gewonnen van Villarreal. De Nederlander speelde de hele wedstrijd.

Manchester City heeft op bezoek bij FC Porto een 2-0-zege geboekt. Erling Haaland maakte met twee doelpunten het verschil.