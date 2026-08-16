Zoon Audrey Hepburn enthousiast over casting Lily Collins

Sean Hepburn Ferrer, de oudste zoon van de legendarische Hollywood-actrice Audrey Hepburn, heeft meerdere gesprekken gehad met Lily Collins over de film waar zij de rol van Hepburn zal spelen. "Ik heb haar verteld dat ze er gewoon voor moet gaan," vertelt Ferrer in gesprek met People. Hij voegde eraan toe dat "Lily echt bijzonder is".

"Ik heb Lily een aantal dingen gesuggereerd waar ze erg om moest giechelen en lachen", zegt Ferrer. "Collins wordt al jaren genoemd als een mogelijke opvolgster van mijn moeder, vanwege haar uiterlijk, haar talenten, Emily in Paris en vanwege de mode." De film waarin Collins speelt, volgt de totstandkoming van de romantische komedie Breakfast at Tiffany's uit 1961.

De film is gebaseerd op Sam Wassons bestseller Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman. Het boek gaat over het creatieve en hectische proces achter het maken van de film Breakfast at Tiffany's en hoe de release een keerpunt werd in film, mode en de bredere cultuur. Het is nog niet bekend wanneer opnames voor de film beginnen.

Audrey Hepburn, bekend van haar rollen in Roman Holiday (1953), Sabrina (1954), Funny Face (1957), Breakfast at Tiffany's (1961) en My Fair Lady (1964) overleed in 1993 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.