LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Phijffers loodst estafettemannen naar brons op 4x400 meter op EK

16 aug , 23:13Sport
anp160826119 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BIRMINGHAM (ANP) - De estafettemannen op de 4x400 meter hebben op de EK atletiek in Birmingham de bronzen medaille veroverd. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terrence Agard en Jonas Phijffers eindigden in de finale als derde achter Italië en Groot-Brittannië.
Phijffers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag in vierde positie bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven.
Phijffers boekte al zijn derde succes op de EK in Birmingham. Hij won eerder individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg.
loading

Loading