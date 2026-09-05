Stella Parton, de zus van de onlangs overleden Dolly Parton, heeft zich uitgesproken tegen de grote hoeveelheid AI-content en andere berichten die sinds de dood van de zangeres worden verspreid. In een op Instagram geplaatst bericht schrijft Stella dat het voor de familie moeilijk is om die stroom te negeren.

"Er wordt elke dag enorm veel AI en eindeloze troep geplaatst en het is lastig om dat te verwerken en te negeren", schrijft Stella. Volgens haar staat de familie door de bekendheid van Dolly onder grote druk en krijgt ze te maken met ongevoeligheid van vreemden.

Stella roept mensen op meer medeleven te tonen. "Gebruik het leven van mijn zus als voorbeeld voor tolerantie en respect voor anderen." Volgens haar draait het niet om "slimme opmerkingen, neppe AI-troep of snedige tweets". Ze bedankt daarnaast iedereen die de familie oprecht heeft gesteund en schrijft dat ieder familielid op zijn eigen manier rouwt.

Dolly Parton overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd.