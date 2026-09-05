Bol sprint naar etappezege in Ronde van Groot-Brittannië

LEYBURN (ANP/BELGA) - Wielrenner Cees Bol heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nederlander van het team Decathlon CMA CGM was in aankomstplaats Leyburn de snelste in een oplopende sprint.

De Belg Tim Wellens eindigde op drie seconden achterstand als tweede. Fabio Christen uit Zwitserland finishte op 21 tellen als derde.

De 35-jarige Wellens nam dankzij zijn tweede plaats de leiderstrui over van de Brit Lewis Askey, die zondag in de slotrit 21 seconden moet goed zien te maken. De Italiaan Matteo Trentin is derde op 40 seconden.

22e editie

De 22e editie van de Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag met een heuvelrit in en om het Schotse Earlston.

Vrijdag ging de etappezege in de ronde ook naar een Nederlander, Olav Kooij.