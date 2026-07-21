Zwangere Anne Hathaway in tranen door opmerking Whoopi Goldberg

De Amerikaanse actrice Anne Hathaway is tijdens haar optreden bij The View met Whoopi Goldberg geëmotioneerd geraakt. Hathaway, die te gast was om te praten over haar rol in de film The Odyssey, barstte in tranen uit nadat Goldberg haar in de talkshow uitgebreid complimenteerde.

"Anne Hathaway, het was geweldig om je te zien opgroeien", zei Goldberg, waarna Hathaway haar handen voor haar gezicht sloeg. De presentatrice vervolgde: "Het was geweldig om je volwassen te zien worden. En je bent helemaal tot bloei gekomen; je bent uitgegroeid tot deze fantastische actrice." Hathaway, die zichtbaar overweldigd raakte, kreeg daarbij applaus van haar tegenspeler Matt Damon.

De actrice zei niet goed te weten hoe ze op de lovende woorden moest reageren. "Dankjewel. Je weet hoe ik over je denk", antwoordde ze Goldberg.

De 43-jarige Hathaway, die in verwachting is van haar derde kind, grapte dat haar tranen niets met haar zwangerschap te maken hadden. "Ik zou ook huilen als ik niet zwanger was", liet ze weten.