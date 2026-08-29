Zwangere Estavana Polman vaak misselijk

De zwangerschap van Estavana Polman verloopt niet helemaal vlekkeloos. De oud-topsportster en programmamaker voelde zich in de afgelopen maanden heel vaak niet lekker.

"Ik was heel erg misselijk", zegt Polman tegen RTL Boulevard. "Ik voel me nu weer ietsjes beter. Ik ben nu over die drie maanden heen, bijna naar de vier. Het moet echt beter worden, zeggen ze. Dus ik hoop het maar."

Polman maakte vrijdag in het SBS6-programma Vandaag Inside bekend dat zij en haar partner Rafael van der Vaart een jongetje verwachten. De twee werden in de zomer van 2017 al ouders van een dochter. Van der Vaart kreeg daarnaast ook al een zoon uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis.