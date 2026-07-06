K3-zangeres Hanne Verbruggen blijft tijdens haar zwangerschap optreden met de populaire meidengroep "zolang dat medisch verantwoord en praktisch haalbaar is", laat een woordvoerder van Studio 100 desgevraagd weten aan het ANP.

"Eerst en vooral wensen we Hanne vanuit de hele Studio 100-familie een dikke proficiat met dit mooie nieuws", aldus de woordvoerder. Studio 100 bekijkt momenteel samen met Verbruggen en haar K3-collega Marthe De Pillecyn hoe de planning voor het najaar wordt ingevuld. De Pillecyn is zelf momenteel met zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk vervangen door voormalig K3-lid Klaasje Meijer.

Verbruggen maakte maandag via Instagram bekend dat zij opnieuw in verwachting is. De 32-jarige zangeres heeft al een zoon. Toen Verbruggen in 2022 met zwangerschapsverlof ging, werd zij tijdelijk vervangen door Diede van den Heuvel.