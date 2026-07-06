Koninklijke familie viert Koningsdag 2027 in Lelystad

De koning en zijn familieleden vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. Dit jaar was de koninklijke familie in het Friese Dokkum voor de nationale viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander.

De laatste keer dat de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland werd gevierd, was in 2006. Toen bezocht de koninklijke familie Zeewolde en Almere. Met de viering in Flevoland blijft er één provincie over waar koning Willem-Alexander zijn verjaardag nog niet heeft gevierd sinds hij koning werd. Dat is Zeeland.

Koningsdag valt komend jaar op dinsdag 27 april. Naast het koninklijk gezin zijn normaliter ook prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig. Dat geldt ook voor de prinsen Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris, de vier zoons van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

60 jaar

Koning Willem-Alexander viert volgend jaar zijn 60e verjaardag. Het bezoek vindt ook plaats in een jaar dat de stad Lelystad 60 jaar bestaat.

Burgemeester Mieke Baltus laat in een persbericht weten "zeer verheugd" te zijn om de koninklijke familie te verwelkomen. "Dit bezoek is een prachtige beloning voor de inzet van al onze inwoners en ondernemers, die samen Lelystad elke dag weer een stukje mooier maken."

De gemeente komt in de loop van september met meer informatie over hoe Koningsdag 2027 wordt georganiseerd en hoe het programma tot stand komt.