Zwarte Cross: katapultstunt van vrijdagavond gaat door

Het festival de Zwarte Cross heeft besloten om de geplande "katapultsprong" van vrijdagavond door te laten gaan. Die sprong wordt niet gedaan door stuntman Jim van Nes, maar door zijn collega Laurent Arrabito, maakt de organisatie bekend op sociale media. Vrijdagmiddag zou er ook gesprongen worden, maar die stunt is geschrapt.

"Stuntman en held van de show Jim van Nes is terug op het festivalterrein en voelt zich goed!", deelt het festival. Donderdag moest Van Nes naar het ziekenhuis nadat hij na de sprong van 75 meter over een festivaltent heen verkeerd terechtkwam. De organisatie spreekt van "een behoorlijke klapper". Vrijdagmiddag zou Van Nes de stunt opnieuw wagen, maar die sprong is dus "uit het programma gehaald", aldus de Zwarte Cross.

"Stuntman Laurent Arrabito zou vanavond sowieso al gaan springen en voelt zich goed. Met Jim aan zijn zijde heeft hij zin om vanavond te gaan vliegen en alle Zwarte Crossers te laten juichen. Dat betekent dat momenteel alle lichten op groen staan om de Katapultsprong om 20:30u door te laten gaan!", aldus de organisatie.