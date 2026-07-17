Felipe en gezin ontmoeten studenten uit internationaal netwerk

Op het Zarzuelapaleis in Madrid heeft de Spaanse koninklijke familie vrijdagochtend een aantal audiënties gehad. Ze ontmoetten onder anderen vertegenwoordigers van mensen met een beperking en studenten die in het buitenland hebben gestudeerd.

De eerste gasten blikten met Felipe en Letizia terug op de impact van de grondwetswijziging twee jaar geleden. Spanje veranderde toen artikel 49 om dit inclusiever te maken. Verouderd taalgebruik dat als denigrerend werd ervaren, is toen aangepast en er kwamen nieuwe bepalingen over de rechten van mensen met een beperking. Tijdens de audiëntie werd ook gesproken over nieuwe perspectieven en de uitdagingen die nog moeten worden aangepakt, deelde het Spaanse hof.

Aansluitend voegden de prinsessen Leonor en Sofía zich bij hun ouders voor een ontmoeting met studenten en de raad van toezicht van de United World Colleges Foundation, een internationaal netwerk van scholen. Zij spraken onder meer met een delegatie van studenten die een plek hebben bemachtigd voor het programma van dit jaar en met studenten die na twee jaar weer terugkeerden naar Spanje. Leonor en Sofía hebben zelf gestudeerd aan het Atlantic College in Wales, dat deel uitmaakt van het netwerk.

Zondag is het koninklijk gezin in New Jersey aanwezig bij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Felipe, Letizia, Leonor en Sofía zaten tijdens de halve finale tegen Frankrijk afgelopen dinsdag nog voor de televisie in Barcelona.