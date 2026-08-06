De band ZZ Top heeft woensdag kort voor aanvang een concert in de Hollywood Bowl in Los Angeles afgelast. In een verklaring liet de band weten dit besluit te moeten nemen vanwege "onverwachte persoonlijke omstandigheden". De formatie heeft verder geen details gegeven.

Het lijkt er niet op dat het optreden wordt ingehaald, want bezoekers krijgen hun geld terug. Het volgende optreden staat gepland op vrijdag, in Fresno.

De band werd in 1969 opgericht. Sinds hun eerste album in 1971 geldt de groep als een van de meest gezaghebbende Amerikaanse hardrockbands. ZZ Top werd in 2004 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en verkocht wereldwijd ruim 50 miljoen platen. Het laatste album, RAW, kwam in 2022 uit.