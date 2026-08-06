HALLSTATT (ANP) - Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt door valpartijen in de Alpen in Oostenrijk. Met helikopters werden ze naar ziekenhuizen gebracht, meldt de Oostenrijkse politie donderdag.

Een 24-jarige Nederlander maakte een wandeltocht bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk. Na een bezoek aan een berghut op 1884 meter hoogte wilde hij met hulp van een navigatie-app terugkeren naar het dal. Op de rotsachtige flank van een berg gleed hij uit. Hij rolde over de kop naar beneden en kwam na ongeveer 50 meter tot stilstand. Daar kon hij zelf alarm slaan, zwaargewond maar wel aanspreekbaar. Door een naderende onweersbui kon een traumahelikopter aanvankelijk niet naar hem toe. Uiteindelijk werd hij naar een ziekenhuis gebracht.

In de deelstaat Tirol maakte een Nederlander van 68 een wandeling bij de berg Kragenjoch. Door nog onbekende oorzaak kwam hij in de bedding van een beek terecht. Hij raakte gewond en kon niet zelfstandig verder. Hij sloeg telefonisch alarm, maar tijdens het gesprek viel de verbinding weg. De bemanning van een hulphelikopter vond hem na ongeveer vier uur zoeken. Met onbekend letsel is hij naar een ziekenhuis gebracht.