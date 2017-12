Hoe slecht zijn pepernoten nou echt?

Rond deze tijd kun je er niet omheen: pepernoten. Ze liggen werkelijk overal en voor je het weet, heb je een hele zak leeggegeten. Maar hoe slecht is zo’n pepernoot (of tien) nou eigenlijk? Voedingswetenschapper dr. Samefko Ludidi heeft onderzoek gedaan.

Allereerst is er een duidelijk verschil tussen pepernoten en kruidnoten. Deze worden regelmatig door elkaar gehaald, aldus Ludidi op Womenshealtmag.nl. De authentieke oer-Hollandse pepernoot is een zachte, cake-achtige substantie en smaakt naar anijs. De pepernoot toont veel gelijkenis met een taaitaai, zo stel Ludidi. De kruidnoot lijkt veel meer op speculaas en is een stuk harder. Deze bevat onder andere kaneel en kruidnagel, maar wordt ten onrechte vaak pepernoot genoemd.

Ludidi heeft een overzicht samengesteld waarbij hij de pepernoot en de kruidnoot vergeleken heeft. Dat leverde het volgende voedingswaarde overzicht op:

Kruidnoten bevatten per 100 gram meer energie, 90 caloriën om precies te zijn, dan pepernoten. Dat komt door een flink hogere hoeveelheid vetten, zo vertel Ludidi, maar ook koolhydraten en eiwitten. Verder bevatten kruidnoten bijna twee keer zoveel natrium (zout) als pepernoten.

Wat is zijn conclusie? De zachte pepernoot zorgt voor minder overtollige feestdagenkilo’s. Tevens bevatten ze een stuk minder zout dan de harde kruidnoten, waarmee je na een paar handjes al aan je dagelijks zoutlimiet zit. Kortom, laat die pepernoten maar strooien!